Spunta la madre biologica di Serena Rutelli

(Fermo immagine dal sito del Grande Fratello)

Andrà in onda questa sera la quarta puntata del Grande Fratello. E come annunciato ieri da Barbara D'Urso, durante 'Domenica Live', Serena Rutelli dovrà decidere se ascoltare o meno ciò che le ha scritto in una lettera la madre biologica. Adottata all'età di 7 anni insieme alla sorella Monica da Francesco Rutelli e Barbara Palombini, la 29enne estetista di Roma ha una storia difficile alle spalle: dopo essere stata abbandonata dalla madre, è stata portata dal padre all'età di 3 anni in una casa famiglia dove è rimasta fino all'adozione di entrambe.

"Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono a conoscenza di questa lettera", ha sottolineato durante la trasmissione Barbara D'Urso aggiungendo che la madre biologica di Serena "vive ancora una vita non facile". "Sono genitori molto intelligenti e molto comprensivi", ha detto la conduttrice riferendosi alla giornalista e all'ex sindaco di Roma. "Hanno detto che fa parte del percorso di crescita di Serena e che sarà lei a decidere cosa fare", ha affermato.