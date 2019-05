Dialogando con un 'Tostapane' Lisbona racconta la fine di un amore con la sua solita ironia. Il singolo del cantautore torinese, 'Tostapane' appunto, è online per Ph.D. Music Management/Artist First. "L'obiettivo era quello di scrivere un brano divertente che riguardasse un po' tutti ma che comunque fosse la fotografia di un momento mio personale – dice l'artista – Da piccolo, come tanti, camminavo cercando scrupolosamente di evitare qualsivoglia forma di riga di piastrella, come se sbagliando, si potesse finire preda di chissà quale conseguenza apocalittica. Una volta stesa l'ossatura portante del brano, per intenderci quella chitarra voce, ho cercato dei suoni che mi facessero star bene".

Sintetizzatori anni 80, come il Moog e il Prophet, uniti ad una sezione ritmica a cui si è voluto dare un’equalizzazione più moderna, tutto questo si racchiude in una veste sonora e ad una scrittura figurativa che racconta l’evoluzione del cantautorato torinese.

Nel videoclip, realizzato interamente con uno smartphone (https://www.youtube.com/watch?v=psG46v8-yss), Selene Baiano racconta la storia del clip da una prospettiva del tutto inusuale, quella dei piedi, dove i protagonisti sono i passi e le strade che essi percorrono per l’intera durata del brano, presentato in anteprima da Lisbona, lo scorso 19 aprile al Vibra Club di Modena, in occasione dell’apertura del dj-set di Samuel Romano, front-man della band torinese Subsonica.