Torna Don Matteo

A vent’anni dal primo ciak, nel 1999, Don Matteo torna sul set. Sono ufficialmente iniziate le tanto attese riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d'Italia, insieme a Nino Frassica, nell’amato ruolo del maresciallo Cecchini e, a Maria Chiara Giannetta che, per il secondo anno consecutivo, interpreta il capitano dei carabinieri Anna Olivieri.

La serie più longeva targata Lux Vide, compie nel 2020 vent’anni e continua a rinnovarsi: new entry ancora top secret arricchiranno il già notevole cast e una nuova formula di racconto prevede una narrazione lineare suddivisa in 10 episodi da 100 minuti. La città di Spoleto si conferma nuovamente teatro delle avventure del prete investigatore che, negli anni, ha saputo tenere incollati davanti alla tv milioni di spettatori. Don Matteo, format di successo tutto italiano, è andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1. La serie negli anni è stata apprezzata in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. Appuntamento nel 2020, in prima serata su Rai1.