"Fazio talento televisivo"

Fabio Fazio (IPA/Fotogramma)

"Con Fabio Fazio stiamo valutando insieme diverse ipotesi. Tra due mesi presenteremo i palinsesti autunnali e abbiamo diverse ipotesi in campo che stiamo valutando insieme. Io comunque considero Fabio Fazio uno dei talenti televisivi in forza alla Rai. Stiamo vedendo, stiamo valutando". Lo ha detto l'ad della Rai, Fabrizio Salini, intervistato da Aldo Grasso al 'Festival della tv e dei nuovi media' di Dogliano.

Dopo le parole dell'ad Rai sul conduttore, arriva la posizione espressa da Matteo Salvini per il quale "non c'è niente da valutare, c'è semplicemente da tagliare uno stipendio milionario e vergognoso pagato dagli italiani''.

Dal 'Festival della tv', l'ad Salini ha poi parlato dei film in viale Mazzini: "Non c'è alcuna volontà di penalizzare il cinema; anzi, stiamo valorizzando il prodotto cinematografico. Il nostro obiettivo è incrementare i film e distribuirli sulle diverse reti" ha proseguito. E, sulla chiusura di Rai Movie, ha ribadito: "Ci sarà più cinema sulle nostre reti, più attenzione e più approfondimento, più titoli freschi e meno repliche perché oggi Rai Movie ha un numero di film consistente ma anche un alto tasso di repliche".

Ricordando che negli ultimi tre anni Rai Cinema ha finanziato 219 film, investendo 70- 75 milioni di euro all'anno, Salini ha poi aggiunto: "Io vorrei essere ricordato come colui che ha portato più film in Rai, non come quello che ha chiuso Rai Movie".