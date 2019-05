A Roma fan celebrano lo Star Wars Day

Si sono svolte ieri a Roma le celebrazioni per lo Star Wars Day 2019, la giornata che i fan di tutto il mondo dedicano alla saga galattica più amata di sempre. Diversi rappresentanti dei gruppi italiani di fan costuming Star Wars - 501st Italica Garrison, Saber Guild Roma e Rebel Legion Italian Base - si sono aggirati tra le vie della capitale sorprendendo i passanti nei luoghi simbolo della città come Castel Sant’Angelo e Fontana di Trevi.

Nel pomeriggio sono stati moltissimi gli appassionati che, insieme a oltre 60 figuranti dei medesimi gruppi di fan costuming italiani, si sono riversati in Piazza di Spagna per celebrare insieme questa simbolica data. Un raduno che ha messo in risalto ancora una volta il grande amore che da oltre 40 anni lega gli italiani alla galassia di Star Wars, che tornerà nelle sale di tutto il mondo il 18 dicembre con 'Star Wars: L’Ascesa di Skywalker' diretto da J.J. Abrams.

Ma perché il 4 Maggio è lo Star Wars Day? Nel 1978 furono proprio i fan delle celebre saga a creare 'May the FOURTH Be With You', una simpatica variazione del leggendario slogan del primo film di Star Wars 'May the Force Be With You' (Che la forza sia con te). All’inizio, infatti, il gioco di parole venne utilizzato dai fan statunitensi in occasione delle celebrazioni del 4 luglio. L’anno successivo acquistò un ulteriore significato quando, il 4 maggio 1979, apparve un’intera pagina sul London Evening News, come augurio alla neo premier britannica Margaret Thatcher per l’incarico che avrebbe assunto proprio quel giorno: 'May the Fourth Be With You, Maggie!' (“Che il 4 maggio sia con te, Maggie!”).