Hunziker diventa 'trap queen'

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Michelle Hunziker diventa una 'trap queen' lanciando il suo primo singolo dal titolo 'Michkere', online a partire da oggi su tutti i canali digitali ufficiali: Spotify, iTunes e YouTube.



L'idea è nata dall'intuizione di J-Ax, direttore artistico e produttore musicale del video-parodia, durante le registrazioni dello show musicale 'All Together Now', il suo nuovo programma musicale che andrà in onda dal 16 maggio in prima serata su Canale 5.