Scritta contro Fuortes su muro Opera di Roma. Lui: "No comment"

Una scritta contro il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes, faceva mostra di sé stamattina sul muro esterno del Costanzi che dà su Via Torino. "Orari minimi, salari da fame. Fuortes padrone infame" è il testo che campeggia su un grande cartello bianco incollato al muro. "Non l'ho vista, me l'hanno detto. No comment", dice Fuortes ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla scritta, a margine della presentazione della stagione 2019-2020 dell'Accademia di Santa Cecilia, alla quale ha partecipato.