Roma, in scena il 'Fol amor' del duo Pelizzi-Mereghetti

Patrizio Pelizzi

In scena domani a Roma (ore 21) al Teatro degli Eroi il reading poetico 'Ti bacio la Notte' del duo attore e poeta Patrizio Pelizzi e Ornella Mereghetti. ''E' la storia di un'attesa - si legge nelle note di sala- perchè il segreto è quello di saper aspettare. Bisogna rimanere fedeli ad una promessa d'Amore, lasciando che dentro ci passi la vita. E' necessario comprendere che bisogna amarla, un'attesa, perché nella vita accadono solo le cose che si amano davvero".

"Quanto si può aspettare un Amore? E' più facile un amore lontano o un amore vicino? Come si può mantenerne viva la magia? - si domano i due interpreti - Quanto può rimanere vivo un Amore dentro lo stupore, la meraviglia, la gioia in un rapporto vissuto solo nello spazio della scrittura?"

Citazioni e memorie che rimandano all'impossibile amore tra Lancillotto e Ginevra, nella pièce romana, ma anche alla passione che nasce, cresce e deborda ai tempi dei social. 'Ti bacio la Notte' è l'incarnazione di un ideale amoroso, come quello della 'Fol Amor' o dell''amour fatal' fondato sul dolore, la rassegnazione, l'oblio. Dopo l'anteprima nella capitale lo spettacolo sarà in tournée in Italia.