'Trono di spade', spunta tazza Starbucks

Hbo ha ammesso la gaffe e Starbucks non si è lasciata sfuggire l'inaspettata occasione di promozione del marchio. D'altronde era difficile far finta di niente dopo che gli attentissimi fan del 'Trono di Spade' avevano notato un'inconfondibile tazza da asporto di Starbucks inquadrata in una scena del quarto episodio della ottava serie. Il classico bicchierone di carta della catena di caffetterie più famosa del mondo ha fatto la sua comparsa nella scena del banchetto celebrativo per la fine della battaglia, sulla tavola di Grande Inverno, accanto al personaggio di Daenerys Targaryen, interpretato da Emilia Clarke.

L'episodio della serie trasmessa su Sky in contemporanea con gli Usa nella notte tra domenica e lunedì e poi ritrasmesso ogni settimana in Italia anche nel prime time di lunedì (e ora comunque disponibile su Sky on demand) ha subito suscitato commenti ironici sui social da parte dei fan più attenti. E anche chi non aveva notato in un primo momento l'errore si è unito velocemente al coro di critiche e battute.

Di fronte al fiume di interazioni social, la Hbo ha deciso di intervenire scusandosi, a sua volta con ironia: "Il latte comparso nell'episodio era un errore. Daenerys aveva ordinato un tè alle erbe", si legge in un comunicato di Hbo pubblicato da diverse testate online inglesi. Cui è seguito il tweet della stessa Starbucks, altrettanto ironico: "Ad essere onesti siamo sorpresi che non abbia ordinato un Drink del Drago".