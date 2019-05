Arrivano i Giovani Leoni

Sta per iniziare il weekend dei giovani creativi italiani. Stanno infatti per essere pubblicati i brief e quindi c’è ancora tempo per chiunque - giovane pubblicitario, regista, designer, web designer e creativo - per partecipare, in maniera totalmente gratuita, al contest Giovani Leoni 2019, un concorso riservato a coppie di giovani creativi (nati dopo il 21 giugno 1988) che è la porta d’ingresso all’Olimpo della pubblicità mondiale, ovvero ai Cannes Lions 2019, il Festival Internazionale della Creatività. Iscrizioni e regolamento sono sul sito della manifestazione (https://giovanileoni.adci.it/).

Organizzato dall’Adci - Art Directors Club Italiano, il concorso si propone appunto di “stanare” e valorizzare i giovani talenti creativi italiani (ovvero quelli nati dopo il 21 giugno 1988), proiettandoli – questo è il premio – direttamente sul red carpet della pubblicità internazionale. “Incoraggiamo davvero le giovani e i giovani creativi nelle diverse discipline della comunicazione - spiega Vicky Gitto presidente di Adci – a mettersi in gioco in questo contest perché la prospettiva di essere lanciati a Cannes è concreta, vera e tangibile. Una buona idea è un qualcosa che abbiamo tutti dentro di noi e quindi tutti, a prescindere dal portfolio o dall’esperienza, sono competitivi in questo contest. Quindi dico a tutti mettete alla prova il vostro talento, senza indugio e senza timidezze”.

Sono diverse le categorie cui è possibile gareggiare: da film, stampa, sino a PR. Nella mattinata di sabato 11 maggio le coppie creative regolarmente iscritte riceveranno un brief e da quel momento avranno 24 o 48 ore, a seconda della categoria in cui gareggiano, per ideare sviluppare e presentare una proposta creativa. La giuria composta dai creativi dell’Art Directors Club Italiano valuterà gli elaborati in termini di creatività, la realizzazione e originalità dell’idea e quindi incoronerà le tre coppie creative autrici delle migliori campagne per ciascuna categoria. I vincitori, oltre a partecipare alla Young Lions Competition, saranno iscritti di diritto come delegati e ospiti di Adci e degli sponsor delle rispettive categorie a Cannes per l’intera durata della rispettiva Young Lions Competition durante il Festival.