La pianista Roberta Di Mario in 'Leda and the swan'

Una ballad in fa diesis minore, che racconta in musica l’antico mito greco nel quale Zeus, re degli Dei, assumendo le sembianze di un cigno, seduce con grazia, potenza e voluttà Leda, moglie del re di Sparta. E' 'Leda and the swan', il nuovo singolo della pianista e compositrice Roberta Di Mario, dal 10 maggio, su tutte le piattaforme digitali. Il brano è il secondo estratto da 'Disarm', il nuovo album dell’artista la cui uscita è prevista per il prossimo autunno su etichetta Warner Music Italy.

"Questo brano – afferma l’artista – è uno degli atti creativi più potenti dell’album che uscirà. Il processo legato all’ispirazione è sicuramente un momento di seduzione e 'Leda and the Swan' racconta proprio questo, l’abbandonarsi al desiderio e all’amore".

Non solo. Giovedì 16 maggio Roberta Di Mario presenterà al pubblico il nuovo singolo in occasione dell’anteprima Piano City Milano che si terrà presso l’Apple Store di Piazza Liberty a partire dalle 21. 'Leda and the Swan' sarà poi inserito nella playlist Piano City Milano 2019 di Apple Music. Inoltre sabato 18 maggio l’artista sarà nuovamente tra i protagonisti di Piano City Milano e si esibirà alle 13 presso il giardino di Villa Belgiojoso, nella postazione chiamata 'Piano Giardino'.