"Fazio strapagato"

Fabio Fazio (FOTOGRAMMA)

"Non ho mai seguito Fazio, non mi è mai piaciuto il modo in cui ha condotto la trasmissione". Così il sottosegretario M5S con delega all'Editoria Vito Crimi alla vigilia del Consiglio di amministrazione che affronta la questione relativa al conduttore di 'Che fuori tempo che fa'.

"Credo sia strapagato - ha aggiunto ad 'AdnKronos Live' - e di questo dovrebbe rendere conto in qualche modo. Non mi piace la censura in generale, però credo che in questo caso non è che siano state tagliate le puntate per motivi di censura, ma ci sono state probabilmente delle esigenze aziendali. Non conosco i dettagli e non mi interessano, né voglio entrarci".