10 mln di visitatori al Museo del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana è stato visitato da 10 milioni di persone. Il museo torinese, che aveva aperto i battenti 19 anni fa, il 20 luglio 2000, ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di biglietti staccati oggi, Grazie a Fabrizio Pisani, arrivato al museo insieme a Cristina Di Girolamo, entrambi diciannovenni ed entrambi studenti, di ingegneria lui e di filosofia lei. A Pisani è stato consegnato dal Presidente del Museo Nazionale del Cinema Sergio Toffetti, alla presenza di Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino, un 'bigliettone' simbolico che, citando il celebre 'Milione' del Signor Bonaventura, possa ricordargli una giornata passata a ripercorrere la storia delle immagini in movimento, dalle lanterne magiche del 1700 ai personaggi di 'Guerre Stellari' alla celebre Vespa di Nanni Moretti. Fabrizio e Cristina hanno inoltre ricevuto in omaggio due tessere d’ingresso permanente alla Museo Nazionale del Cinema e al Cinema Massimo, il catalogo della mostra 'Gulp! Goal! Ciak!. Cinema e fumetti' e la guida del Museo. "Mia sorella vive qui – ha raccontato Fabrizio – e siamo venuti a trovarla per 4 giorni, ne abbiamo quindi approfittato per venire a visitare il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana. Non ci saremmo mai aspettati una sorpresa del genere". Il traguardo dei 10 milioni di visitatori sarà celebrato lunedì, martedì e mercoledì sera con un’originale illuminazione della Mole Antonelliana, grazie alla collaborazione di Iren. Nel 2020 il Museo Nazionale del Cinema festeggerà 20 anni di attività all’interno della Mole Antonelliana.