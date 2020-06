Conti: "Con Rai matrimonio funziona". E torna al timone di 'Ieri e oggi'

Carlo Conti

di Alisa Toaff

"Quando il matrimonio va bene perché uno si dovrebbe separarsi. Ogni volta che ci siamo messi a tavolino, abbiamo sempre trovato, con tutte le dirigenza che ci sono state in questi anni, un punto di incontro. Poi come dice un mio illustre concittadino: ‘Del doman non v’e’ certezza'’’. Così Carlo Conti, presentando la nuova edizione del programma ‘Ieri e oggi’, senza indugio ha messo a tacere le "chiacchiere" su un suo possibile passaggio a Mediaset ricordando che in Rai ha "delle automobili che vanno forte: ‘c’ho la ‘Corrida’, c’ho ‘I migliori anni’, ‘Ieri e oggi’, e tanti altri e i Music Award che faremo a Verona, ‘L’Eredità’ ecc.", ha sottolineato.

"Ho letto chiacchiere che puntualmente si ripetono alla scadenza dei miei contratti negli ultimi rinnovi ho già abbondantemente abbassato il mio compenso", ha aggiunto Conti riferendosi a indiscrezioni e polemiche sui cachet dei conduttori Rai.

Il programma che andrà in onda su Rai3 in seconda serata, per sei settimane a partire dal 16 giugno, con la regia di Paolo Beldì, conserverà’ non solo il titolo originale ma anche la grafica, la musica della sigla e lo spirito originale del suo illustre predecessore, che poco meno di 52 anni fa, a novembre del '67, esordiva sul Secondo Canale della Rai, grazie a un'idea di Leone Mancini e Lino Procacci, tanto semplice quanto efficace: "raccontare il passato dei personaggi dello spettacolo e parlare del presente con un occhio al futuro". ‘Ieri e Oggi’ fu un successo che si ripeté per 9 edizioni, 120 puntate, con sei grandi conduttori, che si alternarono nel tempo alla guida del programma: Lelio Luttazzi, Arnoldo Foà, Paolo Ferrari, Mike Bongiorno, Enrico Maria Salerno e Luciano Salce. Conti lo aveva già recuperato con successo lo scorso anno, sempre nella seconda serata di Rai3.

Ora, in questa nuova edizione del programma, incontrerà sei grandi personaggi dello spettacolo, protagonisti di innumerevoli avventure televisive, teatrali e cinematografiche di questi ultimi decenni: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore, Vincenzo Salemme e Lino Banfi. In poco più di un'ora di programma ogni ‘vip’ si racconterà in una chiacchierata tra amici, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita, prendendo spunto da foto e filmati di repertorio rari, rintracciate per l'occasione nelle Teche Rai.