100 mln di tweet per 'Game of Thrones'

L'ultima stagione di 'Game of Thrones' è stata attesa, accolta e salutata dai fan con ben 100 milioni di tweet, tanti sono stati infatti i 'cinguettii' sulla serie tv solo nel 2019, di questi oltre 570mila dall'Italia. I personaggi più twittati durante l’episodio finale sono stati, nell'ordine, Jon Snow, Bran, Drogon, Sansa, Daenerys. E ci sono stati oltre 100.000 tweet su Ghost. Le cinque nazioni che hanno twittato di più su 'Game of Thrones' sono stati Usa, Brasile, Regno Unito, Francia e Spagna. Il tweet di una celebrity più retwittato è stato quello della cantautrice, attrice e modella statunitense Janelle Monae.

Solo 20 minuti dopo la messa in onda del finale 9 trending topic su 10 su Twitter riguardavano Game of Thrones con in testa #GameofThrones, Bran e #GOTfinale. Anche i componenti il cast, del resto, hanno twittato commenttando l’episodio finale. La classifica degli episodi che hanno ottenuto maggior successo su Twitter vede, in quest'ordine, il 3 (The Long Night), il 6 (The Iron Throne), il 5 (The Bells), l'1 (Winterfell), il 4 (The Last of the Starks) e il 2 (A Knight of the Seven Kingdoms). la classifica dei personaggi più twittati vede in testa Arya, Daenerys e Cersei, seguiti da Jon, Sansa, Night King e Bran, a fondo classifica Jaime, Tyrion e Brienne.