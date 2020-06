'L’Altra Metà' di Renga live a Verona e Taormina

Francesco Renga

Mancano solo pochi giorni agli appuntamenti live di lunedì prossimo all’Arena di Verona e di giovedì 13 giugno al Teatro Antico di Taormina in cui Francesco Renga presenterà per la prima volta live al pubblico il suo nuovo, e ottavo, disco di inediti 'L’Altra Metà'. ''Ritrovarvi tutti a Verona' e Taormina sarà la nostra festa. Voi portate il vostro amore e l’entusiasmo… così ce li scambiamo'', dice il cantante. Nelle due anteprime una scaletta tutta nuova in cui troveranno spazio anche le hit del repertorio di Renga. Per Verona e Taormina live 2019 il cantante sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). I biglietti per gli show sono in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita e prevendita abituali.

L’album 'L’altra metà', prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo. Il nuovo album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. Attuale e variegata anche la scelta degli autori con cui Renga ha collaborato per la scrittura del nuovo disco: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione e Michele Zocca.