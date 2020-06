Rockets sulla rampa di lancio con 'Wonderland' (Label Rocktronic Music /Azzurra Music), anticipato in radio e in digitale dal singolo 'Kids from Mars', acquistabile anche nei negozi tradizionali in versione 45 giri in edizione limitata. L’album, disponibile in pre-order in versione autografata sul sito www.azzurramusic.it, è il tredicesimo, raccolte escluse, del gruppo francese che esordì nel 1974 con il singolo 'Rocket Man'. Per la band il periodo di maggior successo in Italia fu quello a cavallo tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta con quello che venne definito 'space-rock', complici i loro testi, i costumi argentati in stile 'spaziale' e anche il trucco argentato che ne copriva i volti.

'Wonderland' è un concept album composto da 10 brani più una seconda versione della title track riproposta insieme a Fabrice Pascal e Axel Cooper. I suoni, le musiche e le voci guidano l’ascoltatore verso un viaggio nel tempo, una contaminazione di oltre 50 anni di stili e sapori musicali: dai 10cc ai Supertramp, da David Bowie a Vangelis, da Bob Marley ai Men At Work fino ad arrivare agli Imagine Dragons. La copertina dell’album è stata disegnata da Leonardo Festa (FL Graphic) e Francesca Pastore (ElècktrArt). ''I primi album dei Rockets avevano testi che si ispiravano alla spazio e alle sue dimensioni. Con 'Wonderland', invece, i Rockets sono molto preoccupati per quanto sta succedendo al nostro pianeta. La mancanza di rispetto nei suoi confronti, l'inquinamento fuori controllo, le guerre di potere, la mancanza di punti di riferimento e di ideali veri! Confidiamo nella purezza d’animo dei bambini. Solo loro potranno salvare la Terra'', spiega Fabrice Quagliotti, leader della band.