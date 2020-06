Ed Sheeran, il 12 luglio nuovo album

di Antonella Nesi Ed Sheeran ha annunciato l'uscita del nuovo album 'No.6 Collaborations Project' per il prossimo 12 luglio in tutto il mondo. “Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011 - ah spiegato Ed Sheeran - ho realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci".

'No.6 Collaborations Project' è disponibile in pre-order dalla mezzanotte, quando uscirà anche un nuovo brano, 'Cross me', realizzato con la collaborazione di Chance the Rapper e PnB Rock.

Intanto il nuovo singolo di Ed Sheeran 'I don’t care', appena uscito con il featuring di Justin Bieber, è entrato direttamente al n° 1 della classifica di vendita (Fimi/Gfk) dopo aver ottenuto oltre 150 milioni di stream in meno di una settimana. Ed è attualmente l’artista più ascoltato al mondo su Spotify, con oltre 50 milioni di ascoltatori questo mese.