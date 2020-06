Incursione in Via Asiago di Fiorello, 'conduttore col tassametro'

di Antonella Nesi

Incursione in Via Asiago di Rosario Fiorello, che proprio nella storica sede di Radio Rai sta iniziando a lavorare al nuovo progetto crossmediale che lo vedrà protagonista e testimonial per RaiPlay. Fiorello ha fatto visita a Luca Barbarossa nello studio di Radio2 Social Club ma ha subito chiarito: "Non torno in radio". "Lavoro al piano di sotto ma non per la radio", ha detto Fiorello. Poi ha scherzato sulle ormai famose indiscrezioni circolate che ipotizzavano un costo di 17mila euro per ogni clip di 2 minuti dello showman: "Ora devo andare sennò la tariffa aumenta", ha detto scherzando Fiorello a Barbarossa. Che nel salutarlo ha sventolato un foglio di carta dicendo: "Ho il contratto di Fiorello appena firmato!". E Fiorello, prendendo il foglio l'ha incalzato: "Fammi vedere quant'è! No. Troppo poco!". Infine il saluto di Barbarossa: "Fiorello, l'unico conduttore col tassametro!".