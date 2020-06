Sfera Ebbasta torna on stage con summer tour

Sfera Ebbasta si prepara a tornare nuovamente on stage con il suo 'Sfera Ebbasta summer tour' che a partire dal 14 giugno lo vedrà protagonista sui principali palchi d’Europa per tutta l’estate. Tra le prime date annunciate la leg estiva del Summer tour di Sfera Ebbasta partirà il 14 giugno da Milano dove dividerà il palco insieme alla leggenda del Reggaeton mondiale J.Balvin e agli artisti di scuderia Bhmg Elettra Lamborghini e Gué Pequeno. Tra i 7 luglio e il 25 agosto il tour toccherà poi Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera. Rapstar della nuova scena italiana e internazionale, Sfera Ebbasta ha oltre 2 milioni e cinquecentomila followers su Instagram ed è il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Personaggio eccentrico, icona di mode e tendenze, Sfera Ebbasta continua a scalare ogni classifica e a dominare il mercato discografico con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico sia per quello digitale.