'Jambo' di Takagi & Ketra, è subito tormentone

di Antonella Nesi

Si candida subito a tormentone dell'estate 2019 'Jambo', il nuovo brano firmato dai produttori multiplatino Takagi & Ketra che puntano di nuovo sulla collaborazione con Giusy Ferreri, con cui hanno dominato la scorsa estate sulle note di 'Amore e Capoeira'. Il brano, un afro-beat a 130 bpm, vanta anche il featuring del cantante giamaicano Omi, che con la sua 'Cheerleader' ha conquistato tutto il mondo.

La coreografia del video vede la straordinaria direzione artistica e partecipazione di Sherrie Silver, vincitrice del prestigioso Mtv Vma Award per la miglior coreografia con il video 'This Is America' di Childish Gambino e che vanta di importanti collaborazioni con Rihanna, Nicky Jam, Lady Gaga, Rita Ora e molti altri. Sherrie Silver, nata in Ruanda nel 1994, è una coreografa, ballerina, attrice e istruttrice di afrodance che usa la danza per aiutare le persone che hanno più bisogno. Un anno fa ha aperto una casa famiglia in Ruanda per sostenere i bambini e le loro famiglie. Nella lingua swahili 'Jambo' significa 'ciao', un saluto rivolto rigorosamente con il sorriso di chi non ha bisogno di niente per essere felice.