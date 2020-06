Alberto vince 'Amici'

Alberto Urso è il vincitore della diciottesima edizione del talent 'Amici' di Maria De Filippi. Il tenore 21enne di Messina, polistrumentista, ha prevalso nella sfida finale con la con la cantautrice Giordana Angi, 25 anni, italo-francese, nata a Vennes, in Bretagna, che si è invece aggiudicata di Premio della Critica. Alberto il 9 maggio scorso ha pubblicato con Universal Music Italy (Polydor Records) il suo primo disco intitolato “Solo”. E uno dei brani, “Indispensabile”, è stato scritto proprio da Giordana Angi. Sia Alberto che Giordana, infatti, non degli esordienti totali. Alberto aveva iniziato la sua carriera da bambino prodigio nel baby talent 'Ti lascio una canzone'. Mentre Giordana aveva già partecipato a Sanremo Giovani nel 2012 e da allora ha continuato a lavorare come autrice e cantautrice tanto da aver pubblicato durante l'esperienza del serale di 'Amici' l'album 'Casa' e da aver collaborato anche alla scrittura di ben quattro pezzi del nuovo album di prossima uscita di Tiziano Ferro, 'Accetto Miracoli'.

Subito dopo aver alzato la coppa del talent, che gli vale anche l'ambito premio da 150.000 euro, Alberto ha detto di voler dedicare la vittoria alla nonna ("che guarda da lassù") e ai genitori ("che hanno fatto tanti sacrifici per farmi arrivare fino a qui"). Degli studi tenorili e della versatilità mostrata durata durante il talent di Canale 5 dove si è prestato a cantare pezzi pop e rock, ha detto: "Ancora non so cosa vorrò fare in fare in futuro. Sicuramente per me la lirica resta forndamentale. Ma non escludo di dedicarmi al crossover".

Dal canto suo Giordana ha ammesso di non aver mai creduto di poter vincere, dato che Alberto era di gran lunga il favorito dalla vigilia. E tra l'altro i due hanno coltivato un ottimo rapporto tanto, appunto, che la cantautrice ha firmato uno dei pezzi del disco appena pubblicato da Alberto. Per entrambi però 'Amici' è stato fondamentale ed entrambi si sono presentati più volte ai provini prima di riuscire ad entrare nel talent di Canale 5: "In questi anni - spiega Giordana - io ho continuato a fare lavori diversi, anche l'animatrice all'estero, per potermi finanziare dei periodi di pausa da dedicare alla scrittura. Ma non ho smesso di provare ad entrare ad 'Amici' perché sapevo che i pezzi proposti ad altri artisti hanno un'altra credibilità quando hai una tua carriera più affermata".

Della stessa opinione il vincitore Alberto: "'Amici' è una vetrina importantissima. Oltre ad essere una scuola professionale e di vita impagabile", ammette.