'Aladdin' vola

Mena Massoud e Will Smith in 'Aladdin' (foto Daniel Smith, Walt Disney Pictures)

(Adnkronos/Cinematografo.it) - Vola subito in testa al box office 'Aladdin', la versione live action del classico Disney diretta da Guy Ritchie: 5.639.711 euro (con 6.211 euro di media copia) nel weekend, per 6.390.818 euro complessivi considerando i 5 giorni di programmazione. Buon esordio anche per 'Il traditore' di Marco Bellocchio, presentato in concorso al Festival di Cannes, che incassa 1.445.295 euro con 3.793 euro di media copia. 'Dolor y gloria' di Pedro Almodovar, premiato a Cannes per l’interpretazione di Antonio Banderas, è terzo con 711.200 euro e 2.133.458 euro complessivi.

Scende al quarto posto 'John Wick 3', che incassa 647.413 euro per 2.591.946 euro totali, mentre 'Attenti a quelle due' è quinto con 405.548 euro. In sesta posizione troviamo 'Pokemon Detective Pikachu' con 401.067 euro (4.930.932 euro complessivi), mentre al settimo posto esordisce 'L’angelo del male: Brightburn' (253.425 euro). 'Avengers: Endgame' è ottavo con 186.716 euro e 29.563.651 euro totali (2,677 miliardi di dollari nel mondo, rispetto ai 2,788 di Avatar), mentre 'Ted Bundy – Fascino criminale' è nono con 90.646 euro. Chiude la top ten 'Asbury Park: lotta, redenzione, Rock’n Roll' con 56.360 euro.



Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infine, il dato impressionante sugli incassi complessivi è di un incremento pari al 137,6%.