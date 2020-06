(Fotogramma)

Fabio Fazio trasloca su Rai 2. In un incontro svoltosi positivamente oggi a Milano tra il conduttore e il direttore di rete Carlo Freccero, a quanto apprende l'Adnkronos, si è iniziato a discutere del piano di lavoro: pur con alcuni passaggi tecnici ancora da compiere l'arrivo di Fazio nella prossima stagione su Rai 2 è di fatto deciso, al punto che è stata anche avviata una riflessione per introdurre un prologo di 'Che tempo che fa' nel preserale. Il trasloco del programma su Rai2 dalla prossima stagione non toccherà tuttavia la collocazione della trasmissione che resterà nella serata della domenica e non coinvolgerà l'appuntamento del lunedì con 'Che fuori tempo che fa', lo spin-off del programma domenicale. Sarebbe stato difficile, del resto, un mantenimento totale del 'pacchetto' con il trasferimento sul secondo canale di viale Mazzini, vista la necessità di armonizzarlo con il palinsesto dei Rai 2, con le peculiarità del pubblico della rete.

Il programma domenicale si allungherà, quasi una compensazione, dall'ora dell'aperitivo con un prologo a quella del dopocena inoltrato. Un allungamento che darà l'opportunità di migliorare ulteriormente il numero di spettatori di 'Che tempo che fa', che in quest'ultima stagione sono stati in media 3,8 milioni, una dote consistente da portare alla rete di Carlo Freccero.

Quanto all'annosa questione del cachet di Fazio, il conduttore ha detto più volte, pubblicamente, che se la Rai chiedesse a tutti quelli che superano un certo livello di accettare una riduzione analoga lui non avrebbe problemi ad accettare, purché non si tratti di un taglio 'ad personam'. Non ci sono indizi che Fazio abbia cambiato idea.