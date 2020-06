Parte il 'Tucson Train' di Springsteen

Bruce Springsteen pubblica oggi un nuovo brano tratto dall’atteso 'Western Stars', l’album in uscita il 14 giugno per Columbia Records/Sony Music: 'Tucson Train', accompagnato da un video diretto da Thom Zimny, già vincitore di Grammy e Emmy Award. Nel video, in bianco e nero, oltre allo stesso Bruce, compaiono molti dei musicisti che hanno contribuito alla creazione di 'Western Stars'.

Zimny con il suo lavoro è diventato un vero e proprio cronista della vita di Springsteen, tra le sue ultime opere si possono annoverare 'Springsteen on Broadway' lo speciale andato in onda su Netflix, e 'The Ties That Bind', il documentario sul making of dell’album 'The River'. 'Tucson Train' è la terza canzone estratta da 'Western Stars', dopo l’anticipazione di 'Hello Sunshine' e il singolo ufficiale attualmente in rotazione radiofonica 'There Goes My Miracle'.

A cinque anni di distanza dall’ultimo album di inediti, 'Western Stars', il diciannovesimo disco della carriera di Bruce Springsteen, porta la sua musica verso nuove direzioni, prendendo in parte ispirazione dai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Ron Aniello ha prodotto l’album con Springsteen e ha suonato il basso, le tastiere e altri strumenti. Patti Scialfa ha contribuito alle voci e agli arrangiamenti vocali di quattro tracce. 'Western Stars' è stato mixato da Tom Elmhirst.