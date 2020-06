Paperino festeggia a Firenze gli 85 anni

Pasticcione, pigro e sfortunato, sempre in bolletta, sempre debitore di Zio Paperone che lo tiranneggia, l'eterno fidanzato di Paperina compie 85 anni: Paolino Paperino in Italia, Donald Fauntleroy Duck negli Usa, il papero disneyano esordì, già con il vestito alla marinara ma con collo e becco più lunghi e 'papereschi' degli attuali, nel cortometraggio di animazione 'La gallinella saggia', mandato nelle sale nel 1934, nel quale è vicepresidente del Circolo dei pigri. Poco dopo, nello stesso anno, Paperino comparve anche nei fumetti della serie 'Sinfonie allegre'. Il più 'serio' Topolino all'epoca aveva già sei anni, aveva infatti esordito nel 1928, anche lui in un cortometraggio, 'Steamboat Willie'. Il compleanno di Paperino cade il 9 giugno e il settimanale 'Topolino', dove è uno dei personaggi più seguiti e richiesti dai lettori, gli dedicherà un numero monografico in edicola da mercoledì 5 giugno con il festeggiato protagonista di ben cinque storie a fumetti. Nel settimanale, numero 3315, si conclude la serie 'Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale' (testi Bruno Enna, disegni Alessandro Perina), dedicata a Leonardo da Vinci, ovvero Paperdinci, che ha preso il via a inizio maggio: in quest’ultima puntata, Paperino e nipotini, in viaggio tra Roma e Firenze, riusciranno a svelare i misteri del grande genio fiorentino ancora rimasti in sospeso. Proprio nella città del Giglio Paperino festeggerà il suo compleanno, felice di trascorrerlo nel Bel Paese da lui tanto amato, attorniato da amici vecchi e nuovi, confortato da ottimo cibo.

Un’altra storia è 'Paperino contro Paperino (testi di Fausto Vitaliano, disegni di Emilio Urbano). Una stori che, in questo numero speciale, vede protagonisti Paperino e tutti i suoi alter-ego: Paperinik, PK, DoubleDuck e Qu-Qu 7. Paperino dovrà vedersela con queste spiccate personalità, eccezionalmente svincolate da lui per un errore di Archimede. I quattro eroi, però, si renderanno conto ben presto che portare a termine le rispettive missioni senza Paperino non è affatto facile. Le due avventure della serie 'I Corti di Paperino' (testi di Vito Stabile, disegni di Roberto Marini e di Massimo Asaro) possono invece essere riassunte con due parole chiave: imprevedibilità e versatilità, due tratti che contraddistinguono la vita e le avventure di Paperino, sempre alle prese con situazioni difficilmente prevedibili, ma in cui, alla fin fine, riesce sempre a destreggiarsi al meglio! Nella prima delle due avventure, il settimanale 'Topolino' fa un ulteriore regalo ai lettori: compaiono infatti dopo una lunghissima assenza due amici-nemici del papero, Cip e Ciop. Infine in 'Paperino e il ricciolo della fortuna' (testi Federico Buratti, disegni Danilo Barozzi) il festeggiato proverà a sfidare per l’ennesima volta la sua proverbiale sfortuna.

Nella parte editoriale del settimanale il dizionario di Paperino, ovvero 'Paperino dalla A alla Z', le parole chiave che meglio lo descrivono, scelte dalla redazione. Per Alex Bertani, direttore di 'Topolino': "Paperino incarna mirabilmente il rapporto tra noi e la società in cui viviamo, perché Paperino siamo un po’ tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla vita e al futuro con ottimismo e sempre rinnovato entusiasmo, a dispetto di tutto. Impossibile non amare Paperino!". I fan del papero pasticcione questa settimana in edicola troveranno un’ulteriore sorpresa: la statuetta da collezione Paperino Gold, che celebra questo anniversario, allegata a 'Topolino' con prezzo speciale maggiorato. Con il numero successivo, da mercoledì 12 giugno, i festeggiamenti di Paperino continueranno con la celebrazione del 50° anniversario dalla prima apparizione di Paperinik, il supereroe mascherato che libera Paperopoli dai criminali. Nella storia scritta e disegnata da Marco Gervasio, 'Paperinik: tutto cominciò così', il settimanale rende omaggio a una delle più celebri e amate 'anime' di Paperino. Inoltre, con lo stesso numero, sarà disponibile a richiesta la prima parte della celeberrima 313, l’auto che da decenni è compagna di avventure del personaggio, oggetto cult per grandi e piccoli. Per l’occasione, sarà riproposta la famosa storia di De Vita e Michelino 'Paperino e il segreto della 313', pubblicata negli anni Novanta, che svela i segreti della sgangherata automobile. Oltre a 'Topolino', anche le altre testate Panini Comics in edicola nel mese di giugno ricorderanno il compleanno di Paperino: tra queste il mensile Paperino, impreziosito da una cover celebrativa con effetto metallizzato, che ripropone celebri storie.