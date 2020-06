Il primo bacio dei signori Presta

Un ‘Si’ emozionato, pronunciato davanti l’altare della Chiesa Gran Madre di Dio nel cuore di Roma, ha unito sabato scorso il producer e agente Niccolò Presta e la conduttrice e ballerina Lorella Boccia. Presta Jr e la sua sposa sono stati accolti da una piazza emozionata e gremita di fotografi. Testimoni di lei la sorella Anna e Lucio Presta, testimoni di lui gli amici d’infanzia Andrea e Gianmarco. Ridenti e appassionati i primi baci della coppia appena unita in matrimonio dal parroco, Don Max. La festa di nozze si è tenuta poi nel Castello di Tor Crescenza, alle porte di Roma.

La Sposa ha scelto la griffe ‘Blumarine’ di Anna Molinari, abito bianco e romantico per la cerimonia, glam per il party, tenutosi nel Castello di Tor Crescenza, alle porte di Roma. Il primo abito è stato realizzato con linea sirena, con una lunga coda ed un corpino in pizzo rebrodè a nudo con intagli che hanno seguito la silhouette del corpo, ricamato a mano con micro cristalli Swarovski, in abbinamento alla leggerezza della gonna in raso di seta fluido usato dal lato opaco in colore bianco naturale; cappa in chiffon di seta con intagli di pizzo rebrodè nel fondo. Infine, la décolleté bianca con cinturino alla caviglia.

Il secondo abito è stato pensato come smoking. Blazer tailoring in cady bianco naturale e rovere in raso di seta con più di 3000 cristalli Swarovski applicati, abbinati al pantalone palazzo in cady con banda sul fianco con cristalli Swarovski e micro corsetto. A completare il look una décolleté in raso interamente ricoperta di cristalli Swarovksi. Per il suo abito Niccolò Presta si è affidato all’amico stilista Robert Cavalli, per lui nessun cambio tra cerimonia e festeggiamenti. Il taglio della torta subito dopo la mezzanotte è stato accompagnato dal brano ‘Io e Te’ di Vasco Rossi, in una cornice di fuochi d’artificio e cascate di luce.