Il 10 luglio primo ciak in Spagna per nuovo film di Woody Allen

Woody Allen

Woody Allen torna a girare in Spagna. Si svolgeranno infatti a San Sebastian, in Spagna, dal 10 luglio al 23 agosto le riprese del 51esimo film del cineasta statunitense, ancora senza titolo ufficiale ma con il titolo di produzione 'Wasp2019'. Nel cast sono annunciati attori internazionali e spagnoli, tra i quali Louis Garrel, Cristoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya e Wally Shawn. Il film racconta la storia di una coppia americana sposata che va al Festival di San Sebastian. I due si lasciano coinvolgere dalla magia del festival, dalla bellezza e dal fascino della Spagna e dalla fantasia dei film. Lei avvia una relazione con un brillante regista francese, mentre lui si innamora di una bella donna spagnola che vive lì. Lo comunica in una nota Mediapro che produrrà la pellicola, assicurando che sarà "una commedia che si risolverà in modo divertente ma romantico".

"In Mediapro abbiamo lavorato con Woody Allen per 14 anni. I suoi film, come ogni progetto che il gruppo produce, hanno una personalità unica. Questo ultimo film ha tutti gli ingredienti a cui ci ha abituati un regista del talento di Woody Allen: una sceneggiatura intelligente e un cast internazionale di prim'ordine. Inoltre, siamo lieti di poter girare il film in una città come San Sebastian, che ha legami così forti con il cinema", commenta Jaume Roures, socio fondatore di Mediapro.

Questa è la quarta collaborazione tra il Gruppo e Woody Allen, dopo 'Midnight In Paris', 'Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni' e 'Vicky Cristina Barcelona', film che hanno vinto due premi Oscar e altri riconoscimenti internazionali. Questa sarà anche la quarta collaborazione tra Allen e il grande direttore della fotografia Vittorio Storaro.