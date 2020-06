L'attrice, l'avvocato e i Faraglioni

L’attrice Tiziana Buldini e il noto avvocato Ciro Pellegrino, legati da più di tre anni, si sposeranno sabato 8 giugno a Capri. La coppia ha deciso di pronunciare il fatidico 'Si' di fronte ai Faraglioni, nei Giardini di Augusto. Seguirà una grande festa in un luogo che gli sposi hanno preferito, per ora, tenere riservato, alla quale prenderanno parte gli amici più cari, tra cui esponenti della politica internazionale, alti rappresentanti dello Stato, dell’imprenditoria e dell’avvocatura. Dopo aver partecipato, nella stagione televisiva 2006-2007, alla trasmissione 'Uomini e donne', nel 2008 Tiziana Buldini cominciò a muovere i primi passi come attrice nel mondo del cinema dove arriverà a lavorare con registi quali Pupi Avati, Carlo Vanzina, Matteo Garrone. In tv debutta con 'Romanzo criminale - La serie' . Nel 2010 viene scelta per posare su Playboy come playmate. Ancora in tv, nel 2015 entra nel cast della seconda stagione di 'Squadra mobile', nel 2016 entra nel cast di 'Immaturi - La serie'. Ciro Pellegrino è uno dei più richiesti avvocati italiani e si occupa principalmente di delicate questioni finanziarie e societarie, è stato impegnato, quale difensore o consulente, in numerose e delicate vicende processuali italiane e internazionali degli ultimi anni.