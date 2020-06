A Roma l'Independent Festival con hip hop, indie rock, Slam Poetry e fumetti

IFest di Roma.

Dal 25 al 29 giugno al via l'Independent Festival Roma al Parco Ponte Nomentano a Montesacro. La manifestazione presenta un ricco programma tra hip hop e indie rock, cantautori e poesia. Oltre alla musica saranno previsti dibattiti e street food.

L'apertura è affidata allo spettacolo "Tutte le strade portano ar core": sul palco si alterneranno la musica e le parole di Emilio Stella, Er Pinto, Adele Vincenti e Alessandro Montanelli. A chiudere la serata Giancane, storico membro del Muro del Canto, che con il suo essere cantautore di nuova generazione, ironico e irriverente, è diventato un punto di riferimento della musica indipendente a Roma.

La seconda giornata vedrà come protagonista Giorgio Canali, già anima dei Csi, Cccp, Prg, uno degli ultimi romantici maledetti della scena musicale italiana. Sul palco anche uno Slam Poetry (gara in versi) in cui si alterneranno i poeti metropolitani della capitale.

Si parlerà di resistenza democratica, ambientalista e femminista del popolo curdo il 27 giugno. Nel pomeriggio è prevista la cerimonia per dedicare il parco Nomentano -che ospita il Festival- a Lorenzo 'Orso' Orsetti, giovane italiano caduto al fronte nella lotta contro l'Isis. Poi l'incontro con Zerocalcare, Wu Ming 1 e diversi esponenti del popolo curdo in Italia. A seguire il concerto dei Montelupo.

Il 28 i Sick Tamburo presentano il "Paura e l’amore Tour", band con il passamontagna, nata dell'esperienza dei Prozac +, di cui mantengono ancora alcune caratteristiche (testi concisi, ritmi incalzanti e un’attitudine punk') Ad aprire le danze Io e la Tigre, un duo chitarra elettrica/batteria, formato da Aurora Ricci e Barbara Suzzi al loro secondo album.

Grande chiusura sabato 29 giugno: "Balliamo sulle vostre macerie" porta sul palco la leggenda del rap italiano, Kaos One, assieme ai torinesi Dsa Commando e al veterano della scena romana Lucci per uno dei concerti hip hop più attesi dell'estate romana. "After show" con Welcome2theJungle, il meglio delle selezioni musicali con dj Ceffo e Danno.