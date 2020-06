J-Ax torna live con 10 nuove date del suo show 'J-Ax+Articolo 31'. La prima tappa sarà domenica, 9 giugno, al Core Festival di Treviso. L’artista continua così le celebrazioni per i suoi 25 anni di carriera cominciate lo scorso autunno esibendosi per tutta l’estate nei più importanti festival musicali italiani. Con J-Ax sul palco oltre alla sua big band di nove elementi lo storico socio Dj Jad per riproporre alla consolle i brani degli Articolo 31. In scaletta anche gli ultimi due singoli di successo di J-Ax, la old school 'Timberland Pro' e la hit 'Ostia Lido'. Presenza eccezionale in tutte le date del tour Raptuz, pioniere dei graffiti in Italia e co-fondatore del collettivo italiano di artisti hip hop Spaghetti Funk.

Dopo Treviso le date in calendario sono il 29 giugno Bologna, Bologna Sonic Park Arena Parco Nord; il 3 luglio Legnano (Milano), Rugby Sound; il 6 luglio Roma, Rock in Roma Ippodromo delle Capannelle; il 12 luglio Genova, Porto Antico; il 14 luglio Verona, Arena; il 20 luglio Bibione (Venezia), Piazzale Zenith Spiaggia; il 31 agosto Noci (Bari), Animanote Musica in collina Foro Boario; il 7 settembre Catania, Estate Catanese Villa Bellini; il 14 settembre Mondovì (Cuneo), Wake Up Music Festival Mondovicino Arena.