Irina-Bradley, è finita

(Ipa/Fotogramma)

Le foto di lei, bellissima con occhiali scuri e valigia in mano, mentre se ne va di casa, hanno fatto il giro del mondo. E la conferma è arrivata qualche ora più tardi da 'People': Irina Shayk e Bradley Cooper non sono più una coppia. I rumors che la storia tra i due fosse al capolinea si rincorrevano da mesi, con molti che sui social avevano insinuato che ci fosse lo zampino di Lady Gaga con il quale l'attore ha girato 'A star is born'. Rumors che i diretti interessati avevano prontamente smentito.

La modella, 33 anni, e l'attore, 44, "hanno deciso ufficialmente di chiudere la loro relazione e stanno lavorando amichevolmente sulla custodia della figlia Lea De Seine" si legge su 'People'. I due facevano coppia fissa dal 2015 ma non sono mai saliti all'altare. Secondo la rivista da tempo vivevano da separati: "Trascorrevano molto tempo da soli" ha detto una fonte vicina alla coppia. "Irina non è molto concentrata sulla fama, vuole solo proteggere la sua famiglia - ha rivelato la stessa fonte - Bradley invece lavora molto e approfitta di ogni opportunità utile alla sua carriera".

Qualche giorno fa i rumors di una crisi si erano fatti insistenti soprattutto dopo le foto pubblicate dai media americani di Irina che scende le scale della casa di Los Angeles dove entrambi vivevano con un trolley in mano.