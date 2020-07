Box office, 'Pets 2' scalza 'Aladdin'

(AdnKronos/Cinematografo.it) - Un weekend fiacco al box office, probabilmente dovuto al tardivo ma repentino alzarsi delle temperature (domenica, segnata dal maltempo in varie regioni, ha registrato gli introiti più alti). Al primo posto, il debutto di 'Pets 2 – Vita da animali', sequel al film d’animazione con protagonisti animali a quattro zampe. La pellicola guadagna 1.034.246 euro, interrompendo il primato di 'Aladdin', in corso da due settimane.

Il remake del classico Disney con Will Smith nei panni del Genio della Lampada è, comunque, saldamente al secondo posto, con 1.002.333 euro, e verso i 15 milioni totali (secondo miglior incasso italiano del 2019).

913.019 euro per 'X-Men: Dark Phoenix', al terzo posto nel suo weekend d’esordio. Quarta e quinta posizione rispettivamente per 'Il Traditore' di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, a 459.875 euro, e 'Godzilla II – King of the monsters', a 391.593 euro.

Sesto al botteghino arriva 'Rocketman', biopic su Sir Elton John, con 290.415 euro. A seguire l’horror 'Polaroid' (204.399 euro) e l’italiano 'A Mano Disarmata' (141.552 euro).

In coda, al nono posto Pedro Almodovar e Antonio Banderas con 'Dolor y Gloria' (111.703 euro), mentre ultimo della top ten chiude il terzo capitolo della saga action di Stahelski, con Keanu Reeves, 'John Wick 3 – Parabellum' (44.342 euro).