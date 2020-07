Ficarra e Picone in tour per i 25 anni di carriera

Un tour per celebrare i 25 anni di carriera che cadranno nel 2020. Salvo Ficarra e Valentino Picone festeggiano l'anno prossimo il loro sodalizio artistico segnato da molti successi sia in teatro sia sul grande schermo. Alle prese in queste settimane con il prossimo film, che stanno girando in Marocco, i due comici siciliani hanno in programma uno spettacolo che toccherà 20 città con più di 50 date in tutta la Penisola. Uno show nuovo di zecca, che raccoglierà alcuni pezzi di repertorio e molti altri inediti, scritti proprio per festeggiare il ritorno a teatro per i loro 25 anni di carriera. Lunedì 17 giugno partono le prevendita su www.ticketone.it e il 24 giugno nelle prevendite abituali, delle prime date già confermate della tournée che partirà dal 2 maggio 2020 dal Teatro Civico di La Spezia per toccare poi Mantova, Trento, Ferrara e Senigallia. I due non mancheranno di omaggiare la loro città: dal 6 al 21 giugno saranno al teatro di Verdura di Palermo. Altre date poi a Lucca, Palmanova, Cervia, Chieti, Barletta, Lecce, Soverato, Taormina. Poiu, tra fine estate e avvio dell'autunno il tour passa ai teatri, per ora a Genova, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Torino e Milano.