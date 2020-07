'Tu vuò fa' l'americano', fuori programma per star 'Glee'

di Ilaria Floris

Un fuori programma inaspettato e sorprendente, con un'inedita versione di 'Tu vuó fa' l'americano' cantata in accento anglo-partenopeo. Darren Criss, la star americana di 'Glee' e del musical Harry Potter ha improvvisato nella notte un piccolo show per gli ospiti del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Criss, che grazie al ruolo di Blaine Anderson nella celebre serie tv ha ottenuto in pochissimo tempo un'enorme popolarità in tutto il pianeta, ha chiesto a sorpresa di potersi esibire durante la cena post proiezione organizzata dallo chef Carlo Cracco. Imbracciata la chitarra, ha iniziato a cantare il celeberrimo brano di Renato Carosone sotto gli occhi degli ospiti presenti, tra cui l'attrice Patricia Arquette, il regista Massimiliano Bruno, Francesca Archibugi, Violante Placido, la star di 'Grey's Anatomy' Jesse Williams, l'attrice britannica protagonista di 'CSI NY' Claire Forlani e tanti altri. La serata si è animata mentre tutti cantavano e battevano le mani, in un crescendo conclusosi con un fragoroso applauso.

Nel corso della cena, organizzata nell'ambito del Festival ideato dalla pr Tiziana Rocca, anche Violante Placido (che, tra le altre cose, è anche cantautrice) ha voluto offrire un piccolo cameo cantato interpretando 'Suzanne' di Leonard Cohen. A presentarla è stato il regista e collega Massimiliano Bruno, cogliendo l'occasione per ricordare l'associazione di cui fa parte insieme all'attrice, 'Every child is my child', che riunisce oltre ottanta artisti contro la guerra in Siria.

