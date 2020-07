Delirio di pubblico a Mirabilandia per 'Slimefest' di Nickelodeon

Si è svolta sabato 15 giugno a Mirabilandia, la grande festa di Slimefest, l’evento di musica e divertimento di Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’ad Andrea Castellari, con la presenza di tantissimi ragazzi già arrivati dalle prime ore del pomeriggio. Durante il pre-show ha fatto la sua apparizione sul palco SpongeBob, la spugna gialla più famosa e amata, che da Slimefest ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il suo ventesimo anniversario che per un anno intero lo vedrà protagonista su Nickelodeon e non solo.

Padrona di casa è stata Federica Carta che, oltre a presentare, si è esibita sul palco insieme al resto del cast: Alessandro Casillo, Briga, Einar, Emma Muscat feat. Biondo, Matteo Markus Bok, Mose, Mr.Rain feat. Martina Attili, Shade e Thomas.

Slimefest è sinonimo di divertimento e slime, la sostanza verde 'appiccicosa' che ha inondato tutti gli ospiti e una parte del pubblico venuto proprio per assaporare questa esperienza. Inoltre, sul palco sono saliti anche tanti Talent e Creator tra i più amati e popolari per il pubblico di nickelodeon: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti. Big Babol è stato Main Partner di SlimeFest 2019. Big Babol, il bubble gum dei grandi palloni, promuove il gioco libero e il divertimento all’aria aperta: Big Babol Play Big. Friend Partner di SlimeFest 2019: Trrtlz, Panini e Kia.