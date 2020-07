Presta: "Rilancio Castrocaro su Rai2 con Belen e De Martino"

Riportare Castrocaro ad essere il concorso per voci nuove e per nuovi talenti musicali che era tra gli anni '60 e gli anni '80 quando a vincerlo furono artisti divenuti poi delle star come Giuni Russo (1967), Gigliola Cinquetti (1963), Alice (1971), Luca Barbarossa (1980) e Zucchero (1981). È l'idea dell'agente televisivo e produttore Lucio Presta, che si appresta a portare su Rai2 la finale 2019 del festival, il 3 settembre, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino e con Simona Ventura nel ruolo di presidente della giuria.

"Ho deciso un po' di tempo fa - racconta Presta all'AdnKronos - di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l'organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c'è già l'accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria", sottolinea Presta.

"Dopo aver fatto tanti Sanremo - prosegue Presta - proviamo a riportare agli antichi fasti Castrocaro. Sarà un'edizione completamente rinnovata, grazie al nostro progetto e alla fiducia accordataci dal sindaco Marianna Tonellato e dall'assessore Lucia Magnani. Ma la novità assoluta a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro. Ci si potrà iscrivere, o partecipando alle selezioni dal vivo, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna, o direttamente online attraverso il sito dedicato (www.festivaldicastrocaro.tv). Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati quelli ritenuti idonei a partecipare al concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che andrà in diretta su Rai2 e Radio2".