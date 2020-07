Toto-palinsesti, Amadeus verso Sanremo

(Fotogramma)

di Antonella Nesi

A venti giorni circa dalla presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione (il 3 luglio quelli Mediaset, il 9 luglio quelli Rai, il 10 luglio quello di La7) impazza il toto-novità. Dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di Rosario Fiorello, nel ruolo di fantasista multipiattaforma, come sempre la notizia più ambita è il Festival di Sanremo, che secondo i ben informati vede in pole position per la conduzione Amadeus (il quale, come tutti i suoi predecessori da molti anni a questa parte, pretenderebbe in caso di accordo anche la direzione artistica dell'evento). Nulla sarebbe ancora stato siglato - a quanto apprende l'Adnkronos - e naturalmente l'accordo con il conduttore-direttore artistico sarebbe solo l'inizio del consueto lungo percorso festivaliero verso la costruzione di una squadra di conduzione dove ci saranno come sempre degli innesti. Tanto più che il prossimo Festival sarà il 70° e la Rai intende festeggiare adeguatamente l'anniversario. E anche se nei giorni scorsi era tornata a circolare l'ipotesi di un festival affidato ad Alessandro Cattelan, si tratterebbe di un'ipotesi già tramontata, dal momento che il conduttore sarà impegnato su Sky fino a dicembre con 'X Factor'. E anzi, in Rai, si sprecano gli endorsement a favore di Amadeus, a partire proprio dal riacquistato Fiorello.

E se appare scontata la conferma di Mara Venier a 'Domenica In' (ma potrebbero esserci novità sulla durata del programma) sembra altrettanto probabile che nella prima serata della domenica della rete ammiraglia tornino prodotti di fiction, dopo il passaggio di Fabio Fazio nella domenica di Rai2, ormai praticamente certo (anche se manca ancora la definizione di eventuali modifiche economiche al contratto). Altrettanto accreditata la voce sulla permanenza di Massimo Giletti su La7, con il suo 'Non è l'Arena' nella domenica sera. Delle trattative con la Rai ed altri soggetti ci sarebbero state ma non avrebbero portato a nulla.

Per quanto riguarda Rai1, ci sarebbero poi pochi dubbi su 'La vita in diretta' affidata all'inedita coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano e sull'arrivo di Monica Setta alla conduzione di una striscia di economia pop nella mattina di Rai1, che durerebbe mezz'ora. Secondo fonti accreditate questi trenta minuti verrebbero sottratti a 'La Prova del Cuoco', dove verrebbe confermata la conduzione di Elisa Isoardi. E se è scontato che si arrivi all'accordo per il rinnovo del contratto con Carlo Conti, pilastro del palinsesto di Rai1 tra 'Tale e Quale Show', 'Corrida' e nuovi progetti), risulterebbe invece fuori dal palinsesto di Rai1 fino a Natale Antonella Clerici.

Diverse poi le novità su cui scommetterebbe Rai2. Tra quelle che vengono date per più che probabili c'è l'approdo di Sergio Rubini e Rocco Papaleo in prima serata su Rai2, dal prossimo ottobre, con un programma tutto nuovo, che dovrebbe intitolarsi 'Amici Miei' (in omaggio al capolavoro di Mario Monicelli) e portare il mondo del cinema in tv. Il programma, a cui i due attori starebbero già lavorando con la società di produzione Ballandi, porterà il 'backstage' della settima arte sulla seconda rete del servizio pubblico, con ospiti, interviste esclusive dai set, aneddotica del presente e del passato ma non solo.

Sul fronte della satira e della comicità ci sarebbe invece in arrivo, sempre su Rai2, il progetto di un one-man-show di Enrico Brignano in più puntate. Mentre Rai3 starebbe lavorando ad una nuova edizione della 'Tv delle Ragazze', dopo gli speciali intitolati 'Gli Stati Generali' andati in onda lo scorso anno in occasione del trentennale.

A Mediaset, tra le conferme dei successi di Maria De Filippi e Barbara D'Urso, ci sarà ad ottobre una novità per Paolo Bonolis, che proporrà uno speciale del 'Senso della vita' su Canale 5 da Matera, la città capitale europea della cultura 2019. Il conduttore tornerà poi da gennaio alla guida del preserale 'Avanti un altro'.