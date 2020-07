Ecco il nuovo Emis Killa in versione estiva

Il nuovo album di Emis Killa

Esce oggi, in formato cd, in streaming e nei digital store l’album di Emis Killa 'Supereroe Bat Edition' (Carosello Records), il repack del disco d’oro 'Supereroe'. L’album si presenta in una veste nuova, arricchita da contenuti extra tra cui il nuovo singolo 'Tijuana', caratterizzato dalle sonorità calde in cui Europa e Sud America si incontrano, 'La mia malattia', brano con oltre 4 milioni di stream su Spotify, e due inediti: “Batman” feat. Nayt e prodotta da Big Fish e 'Montecarlo' feat. Geolier e prodotta da Dat Boi Dee.

A queste si aggiungono le tracce di 'Supereroe', come 'Fuoco e Benzina' (disco di platino con oltre 37 milioni di stream su Spotify), 'Rollercoaster' (doppio disco di platino che ha totalizzato ad oggi oltre 34 mln di visualizzazioni su YouTube e 42 milioni di stream su Spotify) e 'Claro' feat. Vegas Jones e Gemitaiz.