Lina Wertmuller sulla 'Walk of Fame': "Sognavo la stella sin da giovane"

(Fotogramma/Ipa)

di Alisa Toaff

Dopo l'Oscar alla carriera che le sarà consegnato a Hollywood il 27 ottobre per Lina Wertmuller arriva una stella sulla 'Walk of Fame'. Insieme alla regista di 'Pasqualino Settebellezze' e 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto' saranno onorate sull'Hollywood Boulevard anche Julia Roberts, Spike Lee, Chris Hemsworth, Alicia Keys, Elvis Costello e 50 Cent.

"Sono molto emozionata, ricordo che nel '77 sono stata con mio marito al 'Walk of Fame' e che scherzando gli dissi: 'Mi piacerebbe avere una mia stella un giorno', e mi divertii molto a mettere le mani nelle stelle degli altri", ha detto Lina Wertmuller all'Adnkronos. Sottolineando di avere intenzione di partecipare alla cerimonia di intitolazione sull'Hollywood Boulevard: "Ci andrò con mia figlia Maria Zulima Job, il suo fidanzato e altri parenti e amici. Sono contenta perché la mia stella sulla 'Walk of Fame' resterà anche per le future generazioni'', ha concluso la Wertmuller.