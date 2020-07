Dopo due anni i Modà con 'Quel sorriso in volto'

Dopo due anni di pausa uscirà il 4 ottobre prossimo il nuovo album di inediti dei Modà, per Believe Music, anticipato dal singolo 'Quel sorriso in volto'. Un brano, già disponibile in radio, in digital download e sulle principali piattaforme streaming, che racconta una storia vera, dolce e amara, tradotta in musica da Kekko. Una storia e un brano che da oggi, martedì 25 giugno, sono anche online con il video del nuovo singolo, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis, produzione DoubleVision.Film (www.doublevision.film). Il video, che utilizza uno stile cinematografico, è stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, nel comune della Spagna conosciuto per aver ospitato i famosi 'Spaghetti western' di Sergio Leone. Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d’amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami.

La band ha annunciato anche sei live nei principali palasport d’Italia per un’anteprima del tour: 2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna; 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano); 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia; 8 dicembre al Pala Alpitour di Torino; 11 dicembre al Mandela Forum di Firenze; 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma; Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Radio 105 è la radio ufficiale del tour.