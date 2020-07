Ligabue in concerto a Paperopoli

Cosa accade se per una straordinaria occasione le 'Luci d’America' si trasformano in 'Luci di Paperopoli'? Tra una tappa e l’altra dello Start Tour 2019 (prossime date: il 28 giugno allo Stadio San Siro di Milano; il 2 luglio allo Stadio Olimpico di Torino; il 6 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna; il 9 luglio allo Stadio Euganeo di Padova; il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma), Luciano Ligabue fa sosta nel mondo Disneyano ricevendo di fatto un'attestazione di merito del fumetto di casa Panini Comics: un colpo di matita lo 'paperizza' e lo trasforma nel suo alter ego di Paperopoli, Liga Duck. Eccolo quindi suonare insieme al mitico Paperino sulla copertina di Topolino 3318 in edicola da mercoledì 26 giugno, firmata da Alessandro Perina, perfettamente a suo agio nei panni di rocker in becco e piume.

All’interno del settimanale è presente un’intervista speciale al cantante fatta da Jacopo, batterista modenese di 9 anni, per l’occasione Toporeporter, ovvero giornalista sul campo, tra consigli da musicista, domande di vita quotidiana, battute sul calcio e pose a favore di obiettivo. Dalla lunga chiacchierata, avvenuta negli studi di Correggio, sono nati anche gli spunti per le sceneggiature delle tre tavole a fumetti scritte da Francesca Agrati e Davide Catenacci per i disegni sempre di Alessandro Perina.

Liga Duck, tra palco e disneyanità, convincerà Pico De Paperis a sperimentare l’energia pura della musica live, si farà aiutare dalla famiglia dei paperi (ottimi "compagni di viaggio") a organizzare un concerto e regalerà sogni di rock’n’roll a tutti i suoi nuovi amici. Ovviamente il tutto interpretando le sue hit più famose… in versione disneyana: 'Luci di Paperopoli', 'Balliamo sul Melo', 'Gazzosa e Pop-corn'.