Rai, black-out notturno fra 24 e 25 giugno

di Veronica Marino

Nella notte fra lunedì 24 e martedì 25 giugno, a quanto apprende l'AdnKronos, ci sarebbe stato un black-out della trasmissione di Rai1, Rai2 e Rai3. L'interruzione sarebbe durata dalle 23,30 all'1,08, avrebbe riguardato il Comune di Roma e aree metropolitane limitrofe, e sarebbe stata provocata da problemi al Mux 1 di Monte Mario che serve appunto la Capitale e i suoi dintorni. Ad essersi spaccati sarebbero stati sia l'apparecchio principale del Mux 1 sia quello che sarebbe dovuto entrare in gioco in caso di guasto del primo. La manutenzione dei ponti di trasmissione è una delle voci del contratto di servizio tra Rai e Rai Way. Contratto che fissa un canone annuale all'articolo 8 comma 1 lettera c per la gestione dei ponti di trasmissione, per l'aggiornamento, lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle torri. In forza di questo contratto Rai Way nel 2018 ha ricevuto da Rai un canone pari a 184,6 milioni di euro.