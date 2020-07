"Farò di tutto per aiutare Morgan"

(Fotogramma/Ipa)

di Alisa Toaff

"Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare, sono in contatto con Jessica Mazzoli (l'ex compagna dell'ex leader dei Bluvertigo e madre della secondogenita dell'artista, Lara, ndr), ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica''. Lo racconta all'Adnkronos Simona Ventura, commentando quanto accaduto all'amico Morgan, sfrattato ieri dalla sua abitazione a Monza. ''Jessica è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui ma sono cose private e non voglio parlarne'', precisare la conduttrice di 'The Voice of Italy 2019'.

Alla domanda, infine, se secondo lei Morgan abbia fatto degli errori la Ventura risponde: ''A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino''.