Samuel dei Subsonica operato al cuore

Foto dalla pagina Facebook dell'artista

Piccolo intervento al cuore per Samuel dei Subsonica. "E' andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente" ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook. "In effetti non ve l'ho detto proprio per non farvi preoccupare" ha detto, confessando di aver avuto paura, ma di avere ora "il microchip emozionale al cuore". "I medici, che sono stati stupendi - precisa -, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui)". Il musicista torinese rivela di essere pronto per ripartire con il tour. "Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po' di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi".