Giamaica e Londra, le prime immagini di 'Bond 25'

Arrivano le prime immagini (video e fotografiche) dal set di 'Bond 25', il venticinquesimo capitolo della fortunatissima saga sull'agente 007 di Sua Maestà. Il film, diretto da Cary Joji Fukunaga, prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli e interpretato da Daniel Craig (che torna a vestire per la quinta volta i panni di James Bond), Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek, arriverà nei cinema italiani l'8 aprile 2020 con Universal Pictures International Italy.

In questo nuovo capitolo, Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della Cia si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Proprio dal set giamaicano arriva un video del dietro le quinte del film mentre le prime foto diffuse da Universal ritraggono Craig a Londra.