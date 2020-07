'Toy Story 4' in testa al box office

(Adnkronos/Cinematografo.it) - Dopo qualche weekend piuttosto debole si torna in sala con l’arrivo del quarto capitolo della saga di Toy Story. Il titolo Disney-Pixar regala al box office un incasso di oltre 3.3 milioni di euro nel fine settimana del 28-29-30 giugno, contro i 2 milioni del 2018.

Woody, Buzz e compagnia di giocattoli totalizzano, con il loro (forse) ultimo film, 1.596.579 € al weekend d’esordio. Un buon risultato, ma di molto inferiore a quello del terzo capitolo, che nel luglio 2010 aveva debuttato con ben 3.791.227 €.

263.174 € ottenuti da Arrivederci Professore, in seconda posizione, campione del fine settimana precedente e ad un totale di quasi 1 milione (per la precisione, 974.708 €). Terzo c’è Nureyev – The White Crow, con un risultato di 235.825 €.

Quarto resiste Aladdin, con 173.900 € e un incasso complessivo di 14.805.35 €. Quinto Pets 2 – Vita da animali con 172.229 € e sopra i 3 milioni totali. Poi ci sono La mia vita con John F. Donovan , sesto a 126.514 €, e Wolf Call – Minaccia in alto mare, settimo a 118.797 €.

Poco sotto, con uno stacco di appena 2.000 €, X-Men: Dark Phoenix: il film di chiusura sui mutanti della Fox totalizza 116.273 questo weekend e 2.480.775 € complessivi. La bambola assassina è nono con 107.013 e, in coda alla top ten, Il Traditore di Marco Bellocchio con 68.053, per un totale di 4.314.261 €.

Per quanto riguarda altri titoli di rilievo, fuori dalle prime dieci posizioni del box office: mentre Jim Jarmush sorpassa il mezzo milione con il suo I morti non muoiono (550.151 €), Godzilla 2: King of the Monsters arriva a 2.208.584 €. Dolor Y Gloria di Almodovar totalizza 3.030.255 di euro totali, doppiando Rocketman e i suoi 1.567.031 €.