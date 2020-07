Malgioglio in salsa spagnola

(di Alisa Toaff) - Dopo la ‘sorpresa’ alla cantante Mónica Naranjo a ‘Volverte a ver’, la versione spagnola di 'C'è posta per te', andata in onda su Telecinco lo scorso aprile, Cristiano Malgioglio si appresta a tornare a Madrid. Questa volta il cantautore sarà in veste di opinionista-difensore della cantante e attrice spagnola di origine gitana María Isabel Pantoja, la concorrente più discussa del programma ‘Supervivientes’, ovvero ‘L’Isola dei famosi’ in salsa spagnola, un reality amatissimo dal pubblico ispanico, con tre appuntamenti settimanali in diretta su Telecinco. Lo conferma all’Adnkronos lo stesso Malgioglio che, da sempre amante della Spagna, non ha mai nascosto di sognare di ‘emigrare’ un giorno a Madrid: "Quando ho saputo che Isabel Pantoja partecipava al programma mi sono subito chiesto come mai una grande star come lei, famosa non solo in Spagna ma in tutta l’America Latina, un vero mito, avesse deciso di partecipare a ‘L’Isola’", spiega. "Sono contento che ci sia andata -sottolinea- perché si è fatta vedere per come è veramente, mettendosi a nudo. Sto seguendo molto il reality spagnolo, il programma che ha l’audience più alto al mondo, e ho visto che i concorrenti temono molto questa donna che è fortissima ed amatissima dai telespettatori per il popolo lei è una specie di Anna Magnani".

"Tutti i concorrenti cercano di farla fuori -racconta il cantautore- ed io andrò in Spagna per andarla a difendere, mettendomi contro ben dieci opinionisti molto agguerriti, ma io sono una pantera e non ho paura di nessuno", sottolinea. Malgioglio, che afferma di non conoscere personalmente la Pantoja, dice di averle dedicato una canzone dal titolo 'Escuchando a Isabel Pantoja' e di sperare di poterci parlare in diretta. "Conoscendo la mia ammirazione per Isabel Pantoja mi hanno contattato e così ho accettato di andare a Madrid anche perché il mio sogno è lavorare per la televisione spagnola. Il programma ha un audience pazzesco e per me è una grande occasione per farmi conoscere dal pubblico spagnolo vado a difendere un mito, una gloria, una cantante che a mio avviso dovrebbe vincere questa 'Isola dei famosi' solo per il suo coraggio", conclude Malgioglio.