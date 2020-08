Fabio Fazio nel nuovo video di Fabio Rovazzi

Fabio Fazio (Fotogramma)

Si arricchisce il cast del nuovo video di 'Senza Pensieri' di Fabio Rovazzi: dopo J-Ax e Loredana Berté, anche il conduttore Fabio Fazio va ad aggiungersi al 'parterre de roi' del film, insieme al motociclista Max Biaggi. Lo rivela lo stesso Rovazzi mentre si trova in California, precisamente agli Universal Studios di Los Angeles, per girare alcune scene del filmato.

In un'intervista esclusiva a 'Rolling Stone', l'artista ha anticipato alcuni dettagli, rivelando che il conduttore di 'Che tempo che fa' apparirà in un piccolo cameo nel ruolo di un bancario. Nel video, ha spiegato l'artista, "ci sono cavie e addetti ai lavori. Le cavie sono tutte vestite di grigio, e fra queste ci sono persone che hanno dato fastidio, tipo io e J-Ax. Mi prendono e mi sistemano in un laboratorio dove rimango per 10 anni. Poi, nel futuro, scopriamo che il mondo vero ha avuto un collasso totale e quindi è il caos. E poi c’è Loredana (Bertè), una di questi addetti ai lavori e… mica posso dirti tutto", ha concluso.