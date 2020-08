Madonna contro gli haters: ''Bigotti misogini, smettetela di seguirmi''

(Fotogramma)

Madonna perde la pazienza e sbotta su Instagram. La pop star che aveva pubblicato qualche giorno fa sul social network il video del backstage del 'Madame X Tour', dove provava una coreografia muovendosi in modo sensuale e che ha ottenuto quasi 400mila visualizzazioni, ha subito un vero e proprio attacco da parte di numerosi fan che l'hanno criticata per l’età, l'aspetto fisico e persino per la musica, ritenuta da alcuni di poca importanza nel panorama musicale.

La risposta di Madonna non si è fatta attendere: "Madame X è una professoressa di storia. P.S. La 'polizia di Instagram', anche conosciuta come 'bigotti misogini', può andare a quel paese -scrive Madonna- La vostra paura di ciò che rappresento è palpabile e il fatto che voi mi seguiate e vi prendiate del tempo per fare questi commenti è un segnale della vostra stupidità, ignoranza e intolleranza verso ciò che è diverso. Se non sono rilevante, allora dimostratelo. Smettetela di seguirmi".